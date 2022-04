Concert “Les sept dernières paroles du christ en croix” – Saoû chante Mozart Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Concert "Les sept dernières paroles du christ en croix" – Saoû chante Mozart Valence, 24 juillet 2022, Valence.

2022-07-24 18:00:00 18:00:00 – 2022-07-24 rue Saint-James Temple Saint Ruf

Composé en 1786 pour orchestre, les Sept Paroles du Christ est adapté pour quatuor à cordes par Haydn lui-même. Le compositeur fait encore évoluer son œuvre en 1795, la faisant renaître sous forme d'oratorio pour chœur, orchestre et solistes vocaux. contact@mozart-festival.fr +33 4 75 41 00 18 http://www.saouchantemozart.com/festival-mozart.html

