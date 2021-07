Lapte Lapte Haute-Loire, Lapte Concert : les semeuses de joie Lapte Lapte Catégories d’évènement: Haute-Loire

Concert : les semeuses de joie
2021-07-14
RdV parking Via Fluvia à la gare d'Oumey – mise en place de navettes
Moulin de Brossettes
Lapte Haute-Loire

Lapte Haute-Loire Comme les trois mousquetaires, les fées sont quatre.

Espiègles et expérimentatrices, ces 4 fées joyeuses chantent à tue-tête et a cappella avec une seule ambition : partager leur plaisir de chanter et leur bonne humeur !

Sur réservation, places limitées. +33 4 71 65 69 82 http://www.ot-des-sucs.fr/ dernière mise à jour : 2021-07-02 par

