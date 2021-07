Concert les Samedis BC/BG – Kei’s Band Miramont-de-Guyenne, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Miramont-de-Guyenne.

Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Venez nombreux profiter d’un concert gratuit proposé par la municipalité!! Ambiance, convivialité et musique seront au rendez-vous. « Kei’s Band », mené par le trompettiste Kei McGregor, puise dans le souffle musical Sud-Africain et distille un « mBaqanga » ensoleillé et autres « standards » du Groove et du Jazz… Sud-Africain !

©mairiemiramontdeguyenne

