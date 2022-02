Concert – Les Sales Gosses Yffiniac, 5 mars 2022, Yffiniac.

Concert – Les Sales Gosses Le Patio 9 Rue des Écoles Yffiniac

2022-03-05 15:00:00 – 2022-03-05 16:00:00 Le Patio 9 Rue des Écoles

Yffiniac Côtes d’Armor Yffiniac

Les Sales Gosses, c’est une violoniste à la voix malicieuse et sucrée et un accordéoniste aussi tendre qu’espiègle, toujours accompagnés de leur fascinant bouclophone… Ces deux charmants personnages raviront vos écoutilles grâce à leurs compositions, légères et originales et dépoussiéreront de vieilles chansons du

grand Georges, de la môme Piaf, de l’effroyable Gainsbarre et bien d’autres.

Silvère Vauléon à l’accordéon & Marie-Amélie Vivier au violon.

+33 2 96 72 60 33

Le Patio 9 Rue des Écoles Yffiniac

