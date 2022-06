Concert – Les sacrées journées, 18 juin 2022, .

Concert – Les sacrées journées

2022-06-18 – 2022-06-18

EUR Festival unique en France, les Sacrées Journées de Strasbourg invitent – du 11 au 19 juin 2022 – à des rencontres artistiques inhabituelles : il réunit dans une même soirée des artistes et musiciens de cultures et de croyances différentes, qui par leur musique évoquent les mystères de l’univers et du sacré.

Le souhait de ce Festival est de favoriser la connaissance de l’autre à travers les chants, la danse, l’écoute et la méditation, dans un esprit de tolérance et de partage.

Pour sa 10° édition le Festival s’ouvre toujours davantage sur l’Alsace, avec pour la première fois, un concert à Obernai.

Cette soirée à St Pierre et St Paul permettra de découvrir un chanteur soufi de Kairouan, un ensemble de musique traditionnelle chamanique mongole et sa danseuse, et un quatuor de ténors de Sardaigne.

Billetterie à l’Office de Tourisme et sur www.sacreesjournees.eu

