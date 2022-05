CONCERT Les Rousselleries, 21 mai 2022, .

CONCERT Les Rousselleries

2022-05-21 – 2022-05-21

10 EUR The Booze, anciennement The Booze Brothers, est un groupe de folk rock français, originaire de Toulouse, en Haute-Garonne. Le groupe définit son style musical sous le terme de Irish trad punk. Il est basé sur les différents sons et l’énergie, et mélange des influences des genres et des langues.

Genre musical : Folk rock, rock celtique, punk celtique, musique irlandaise

20h “The BOOZE Brothers”, Folk rock, rock celtique, punk celtique, musique irlandaise au “Rousselleries Beach”. Restauration sur place. 10€ 06 65 46 80 07.

