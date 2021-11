Matignon Matignon Côtes-d'Armor, Matignon Concert Les Rockeurs ont du coeur Matignon Matignon Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Matignon

Concert Les Rockeurs ont du coeur Matignon, 18 décembre 2021, Matignon. Concert Les Rockeurs ont du coeur Salle des fêtes Place Gouyon Matignon

2021-12-18 – 2021-12-18 Salle des fêtes Place Gouyon

Matignon Côtes d’Armor Matignon Concert au profit des restos du coeur

Bad Choice

Cartier Libre

Silent Blocks

Entrée : une peluche ou un jouet +33 6 83 28 29 10 Concert au profit des restos du coeur

Entrée : une peluche ou un jouet Salle des fêtes Place Gouyon Matignon

