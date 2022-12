Concert : Les rockeurs ont du cœur Le Havre, 17 décembre 2022, Le Havre .

Concert : Les rockeurs ont du cœur

77 Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre Seine-Maritime

2022-12-17 18:30:00 18:30:00 – 2022-12-17

Le Havre

Seine-Maritime

« Les rockeurs ont du cœur » ont vu le jour sous forme d’un festival musical à visée sociale à Nantes, en 1988 et à Rennes en 1991. Ce festival a été décliné chaque mois de décembre dans d’autres communes et sur d’autres formats (concerts dans les bars, mini festivals, etc…) avec un point commun : en guise d’entrée, le public est invité à venir avec des jouets neufs à offrir. La belle idée ! Le Havre sous l’impulsion de Mamy Blü s’est jointe au mouvement il y a plus de 20 ans.

Mais cette année, Les RODC du Havre prennent une tournure légèrement différente. En effet, cette opération initiée par Pascale et Vincent Le Bodo du collectif Mamy Blü ne se dérouleront pas comme de coutume dans les locaux de la rue Aristide Briand. Mais Le CEM, qui depuis plusieurs années, programme des concerts en collaboration et en parallèle de ceux de Mamy Blü reprend le flambeau pour un événement qui se déroulera uniquement au CEM (sans omettre que Noc Prod a également programmé une soirée le 3 décembre dernier au profit des Restos du cœur) le samedi 17 décembre prochain.

Et pour pérenniser l’empreinte de Mamy Blü dans cette action caritative, la programmation de cette soirée sera collégiale avec des artistes répétant à Mamy Blü (Yulies et X-Kym) et des artistes répétant au CEM (surprise, surprise), sans oublier trois ateliers du CEM qui auront à coeur de participer également la belle œuvre.

Entrée : un jouet neuf ou en bon état.

+33 2 35 48 48 80 https://www.le-cem.com/

Le Havre

