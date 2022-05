Concert “Les rideaux rouges” Agey Agey Catégories d’évènement: Agey

Côte-d'Or

Concert “Les rideaux rouges” Agey, 17 septembre 2022, Agey. Concert “Les rideaux rouges” Agey

2022-09-17 19:00:00 – 2022-09-17

Agey Côte-d’Or Agey Éblouissant, étourdissant de talent, il n’y a pas de mot assez fort pour qualifier “Les Rideaux Rouges”, ensemble de musique de chambre qui se produit cette saison dans les églises de notre territoire… Il dépoussière avec un humour décalé, joyeux la musique dite “classique” ou “conventionnelle” et vous invite à découvrir son univers ! tourisme@ouche-montagne.fr Éblouissant, étourdissant de talent, il n’y a pas de mot assez fort pour qualifier “Les Rideaux Rouges”, ensemble de musique de chambre qui se produit cette saison dans les églises de notre territoire… Il dépoussière avec un humour décalé, joyeux la musique dite “classique” ou “conventionnelle” et vous invite à découvrir son univers ! Agey

dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Catégories d’évènement: Agey, Côte-d'Or Autres Lieu Agey Adresse Ville Agey lieuville Agey Departement Côte-d'Or

Agey Agey Côte-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/agey/

Concert “Les rideaux rouges” Agey 2022-09-17 was last modified: by Concert “Les rideaux rouges” Agey Agey 17 septembre 2022 Agey Côte-d'Or

Agey Côte-d'Or