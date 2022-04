Concert “Les remparts font du bruit” Moncontour Moncontour Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Moncontour

Concert “Les remparts font du bruit” Moncontour, 9 août 2022, Moncontour. Concert “Les remparts font du bruit” Moncontour

2022-08-09 19:00:00 – 2022-08-09 01:00:00

Moncontour Côtes d’Armor Moncontour Après 2 ans d’absence, “Les Remparts font du bruit” fait son retour ! Le festival aura lieu sur la place devant l’église et l’accès au site est gratuit ! Buvette et restauration seront au rendez-vous tout au long de la soirée . Comme les éditions précédentes, le festival se déroule sur 3 soirs différents au cours de l’été, si vous aimez le rock, le jazz, le blues, l’indie, le breton (et d’autres encore) venez donc faire un tour ! Pour cette 3e date nous aurons le plaisir d’accueillir de super groupes tels que Kannibal Swing, Atlas Circus, ou encore Henshin ! https://contact055417.wixsite.com/cdjmoncontour Après 2 ans d’absence, “Les Remparts font du bruit” fait son retour ! Le festival aura lieu sur la place devant l’église et l’accès au site est gratuit ! Buvette et restauration seront au rendez-vous tout au long de la soirée . Comme les éditions précédentes, le festival se déroule sur 3 soirs différents au cours de l’été, si vous aimez le rock, le jazz, le blues, l’indie, le breton (et d’autres encore) venez donc faire un tour ! Pour cette 3e date nous aurons le plaisir d’accueillir de super groupes tels que Kannibal Swing, Atlas Circus, ou encore Henshin ! Moncontour

dernière mise à jour : 2022-03-02 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Moncontour Autres Lieu Moncontour Adresse Ville Moncontour lieuville Moncontour Departement Côtes d'Armor

Moncontour Moncontour Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/moncontour/

Concert “Les remparts font du bruit” Moncontour 2022-08-09 was last modified: by Concert “Les remparts font du bruit” Moncontour Moncontour 9 août 2022 Côtes-d’Armor Moncontour

Moncontour Côtes d'Armor