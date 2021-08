Concert « Les quatre saisons de Vivaldi » Eglise Saint-Martin, 19 septembre 2021, Saint-Saulve.

Concert « Les quatre saisons de Vivaldi »

Eglise Saint-Martin, le dimanche 19 septembre à 18:00

Certaines oeuvres ont un secret… « Les Quatre Saisons » de Vivaldi n’ont pas pris une ride en presque 300 ans ! Ces quatre concertos sont certainement l’oeuvre pour violon la plus connue du répertoire. Chaque saison, composée de trois mouvements, plonge le spectateur au coeur des éléments naturels : voici les vents qui s’agitent, le tonnerre qui gronde, la chaleur du soleil qui terrasse, les oiseaux qui chantent, les taons qui piquent, la pluie qui tombe… Il paraît qu’il n’y a plus de saisons ? Plongez au coeur de celles d’Antonio Vivaldi et ressentez le printemps, l’été, l’automne et l’hiver de tout votre être ! Distribution : Emmanuel Resche-Caserta (violon solo), Roxana Rastegar, Izana Soria (violons), Pamela Bernfeld (alto), Claire Lamquet-Comtet (violoncelle), Hubert Deflandre (contrebasse), Gabrielle Resche (clavecin), Pierre Rinderknecht (théorbe) Durée : 1h _L’Ensemble Hemiolia est en résidence au Grand Théâtre de Calais, et est soutenu par la DRAC Hauts-de-France, la Région Hauts-de-France, la SPEDIDAM, l’Adami, les Eaux de Calais et Expert Juridique Santé Lille._

Pass sanitaire valide obligatoire pour tous les spectateurs de 18 ans et plus, port du masque obligatoire pour les 11-17 ans. Entrée gratuite sans réservation, dans la limite des places disponibles.

(Re)découvrez ce chef-d’oeuvre intemporel de la musique classique interprété par l’ensemble Hemiolia dans une église à l’acoustique parfaite.

Eglise Saint-Martin Place Francisco Ferrer 59880 Saint-Saulve Saint-Saulve Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T18:00:00 2021-09-19T19:00:00