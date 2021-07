Laruns Laruns Laruns, Pyrénées-Atlantiques Concert – Les p’tits vélos Laruns Laruns Catégories d’évènement: Laruns

Pyrénées-Atlantiques

Concert – Les p’tits vélos Laruns, 18 août 2021-18 août 2021, Laruns. Concert – Les p’tits vélos 2021-08-18 16:00:00 – 2021-08-18

Laruns Pyrénées-Atlantiques Laruns Jean-François et Stéphane revisitent le répertoire de la chanson française avec beaucoup d’humour.

Des chansons détournées qui vont vous surprendre ! Jean-François et Stéphane revisitent le répertoire de la chanson française avec beaucoup d’humour.

Des chansons détournées qui vont vous surprendre ! +33 5 59 05 31 41 Jean-François et Stéphane revisitent le répertoire de la chanson française avec beaucoup d’humour.

Des chansons détournées qui vont vous surprendre ! Ptits vélos dernière mise à jour : 2021-07-15 par OT Laruns

Détails Catégories d’évènement: Laruns, Pyrénées-Atlantiques Étiquettes évènement : Autres Lieu Laruns Adresse Ville Laruns lieuville 42.98764#-0.42627