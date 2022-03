CONCERT : LES P’TITS LULUS CHANTENT GAINSBOURG Èvres Èvres Catégories d’évènement: Èvres

Èvres Meuse Èvres 10 EUR Ce trio de musicien sillonne tout l’hexagone, en rendant un vibrant hommage à l’un des génies de la chanson française du vingtième siècle : Monsieur Serge GAINSBOURG ! L’avantage musical de nos trois compères, c’est qu’ils se plaisent à réarranger à leur mouture (pour notre ultime bonheur !) le répertoire du grand Serge, tout en restant fidèles à son immense talent, et sans pour autant, offusquer son âme… Dans leur version électro-acoustique, Poet dit AliasPoet (guitare/chant), Fanfi (guitare/chant) et Tian (basse/chant) vont vous faire voyager dans l’esprit subtil, ironique et provocateur de cet artiste inoubliable… Alors quand vous écouterez Les P’tits Lulus, détendez-vous, fermez les yeux et laissez Monsieur GAINSBOURG venir vous murmurer à votre chaste oreille… « Il est terrible…cet air-là !!! » anesartgonne@free.fr +33 6 78 55 86 08 http://anesartgonne.free.fr/crbst_29.html Espace culturel Anes Art’Gonne Chemin de Brouenne Èvres

