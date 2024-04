Concert Les Ptits Jésus Voyageurs Espace Philippe Auguste Vernon, vendredi 17 mai 2024.

Concert Les Ptits Jésus Voyageurs Espace Philippe Auguste Vernon Eure

Les Ptits Jésus Voyageurs, c’est 4 simplets en survêt’ LC.Waïkiki, nourris de musique bon marché et de fêtes à l’américaine, qui sillonnent les scènes ou les bouts de trottoirs festifs depuis le début du XXIe siècle.

Ce qui en fait incontestablement le groupe vernonnais le plus ancien encore en activité.

Salement carencés en amour propre, lobotomisés par la TV des 80-90’s et les consoles 8-bits, ils proposent aujourd’hui un subtil cocktail de reprises irreprenables , de compositions incomposables , et plus généralement, de chansons inchantables…

Leurs shows sont à leur image éclectique et énergique ! À mi chemin entre 2Unlimited, Carlos et les Guns N’Roses ! C’est à chaque fois une expérience unique. Parfois c’est bien, parfois c’est nul, mais c’est toujours bien comme même !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-17 19:30:00

fin : 2024-05-17

Espace Philippe Auguste 12 Avenue Victor Hugo

Vernon 27200 Eure Normandie

