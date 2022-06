CONCERT LES PTITS GOUAILLEURS Frossay, 17 juillet 2022, Frossay.

CONCERT LES PTITS GOUAILLEURS

La Chaussée du Migron Frossay Loire-Atlantique

2022-07-17 18:00:00 – 2022-07-17

Frossay

Loire-Atlantique

Après avoir parcouru les routes de France durant 3 ans, avec une centaine de concerts consacrés aux

chansons de Renaud, le duo décide de changer d’univers et de se concentrer cette fois-ci, au répertoire de Mr.

Georges Brassens qu’ils apprécient tout particulièrement.

C’est dans une ambiance dynamique, chaleureuse et conviviale et accompagnés de leurs instruments (guitare,

accordéon, bouzouki et avec un petit soupçon de percussions) que Les P’tits Gouailleurs, vous feront découvrir

ou redécouvrir les chansons de Mr. G. Brassens à leur façon, dans la joie et la bonne humeur!

En totale complicité avec le public, dans ce « Rendez-vous avec vous », Les P’tits Gouailleurs seront vos

« Copains d’abord » !

campingdumigron@gmail.com http://www.campingdumigron.wixsite.com/campingdumigron

