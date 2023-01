Concert « Les p’tites notes » Ligré Ligré Ligré Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Ligré

Concert « Les p’tites notes » Ligré, 11 février 2023, Ligré Ligré. Concert « Les p’tites notes » rue Saint Martin Ligré Indre-et-Loire

2023-02-11 20:00:00 20:00:00 – 2023-02-11 23:00:00 23:00:00 Ligré

Indre-et-Loire Ligré Concert de la chorale « Les p’tites notes » de Champigny sur Veude avec la participation du groupe « Deci Dela Duo ». Concert de la chorale « Les p’tites notes » de Champigny sur Veude avec la participation du groupe « Deci Dela Duo ». lesptitesnotes@laposte.net +33 6 24 55 70 43 LES PTITES NOTES

Ligré

dernière mise à jour : 2023-01-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire, Ligré Autres Lieu Ligré Adresse rue Saint Martin Ligré Indre-et-Loire Ville Ligré Ligré lieuville Ligré Departement Indre-et-Loire

Ligré Ligré Ligré Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ligre-ligre/

Concert « Les p’tites notes » Ligré 2023-02-11 was last modified: by Concert « Les p’tites notes » Ligré Ligré 11 février 2023 Indre-et-Loire Ligré Ligré Indre-et-Loire rue Saint Martin Ligré Indre-et-Loire

Ligré Ligré Indre-et-Loire