La Roche-Posay Donjon La Roche-Posay, Vienne Concert “Les p’tites Brel” Donjon La Roche-Posay Catégories d’évènement: La Roche-Posay

Vienne

Concert “Les p’tites Brel” Donjon, 26 août 2021, La Roche-Posay. Concert “Les p’tites Brel”

Donjon, le jeudi 26 août à 19:00

Un duo reprisant nos vieilleries, connues et reconnues. De contrebasse en accordéon ils s’enchantent à vous faire revivre et (re) découvrir les incontournables d’hier et… d’hier !!! Concert offert. Pass sanitaire obligatoire.

Entrée libre

Un duo hors du temps… Donjon Rue Duguesclin 86270 LA ROCHE-POSAY La Roche-Posay Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-26T19:00:00 2021-08-26T20:30:00

