Finistre Pont-Aven Récital de mélodies

avec la soprano Jazmin Black-Grollemund accompagnée au piano de David Jackson.

Programme : Gerchwin – Bernstein et compagnie Billets en vente :

– à l’Hôtel La Chaumière Roz Aven à Pont-Aven (à partir du 10 octobre)

– aux Espaces culturels E.Leclerc de Concarneau et de Quimperlé

– à l’église le jour du concert à partir de 16h30 +33 2 98 06 87 90 https://www.lespreludesdepontaven.com/programme.html Pont-Aven

