Concert Les Préludes Pont-Aven, 26 mai 2022, Pont-Aven.

Concert Les Préludes Pont-Aven

2022-05-26 – 2022-05-26

Au programme deux grands compositeurs classiques, Mozart et Beethoven. nEt des interprètes de grand talent. nQuintettes pour vent et piano Pour les instruments à vent des solistes de l’Orchestre National de Radio France Philippe HAMON, Basson Hervé JOULAIN, Cor Pascal SAUMON, Hautbois Soliste de l’Opéra National de Paris Véronique COTTET-DUMOULIN, Clarinette net Lorenzo SOULÈS, piano Lorenzo Soulès, vient de remporter plusieurs prix, dont le premier prix, au Concours International de Piano d’Orléans devant une interprète japonaise et un sud coréen. Un triomphe aux allures de bis repetita pour Lorenzo Soulès, qui avait en 2012 raflé l’intégralité des prix au Concours international de Genève. (Radio France). nBillets en vente n- à l’hôtel la Chaumière Roz Aven à Pont-Aven n- dans les centres culturels E.Leclerc de Concarneau et Quimperlé net sur place le jour du concert dès 20h00

https://www.lespreludesdepontaven.com/programme.html

