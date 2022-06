Concert « Les Pompiers » à la Fondation du Doute à Blois, 29 juillet 2022, .

Concert « Les Pompiers » à la Fondation du Doute à Blois



2022-07-29 – 2022-07-29

Concert « Les Pompiers » à la Fondation du Doute à Blois. Les Pompiers mélangent jazz, musiques de transe, courage, musiques électroniques et amour de son prochain, grandes échelles, musiques répétitives, traditionnelles parfois, gyrophare et bandes rouges, hymnes fédérateurs et interventions d’urgence, qui invitent aussi bien à tendre l’oreille qu’à se laisser porter par la danse. avec : Paul Cadier – Saxophone ténor, claviers – Matthieu Desbordes – Batterie. Flavien Légland – Basse, guitare, claviers. Alexis Persigan – Trombone, claviers. Théo Secheppet – Saxophone alto, machines

