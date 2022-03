Concert Les poissons voyageurs Morlaix, 2 avril 2022, Morlaix.

Concert Les poissons voyageurs bar “Le Ty coz” 10, venelle au beurre Morlaix

2022-04-02 – 2022-04-02 bar “Le Ty coz” 10, venelle au beurre

Morlaix Finistère

Le collectif franco-canadien des Poissons Voyageurs naît un jour de printemps 2008, de l’esprit vagabond d’un surfeur-traducteur-interprète, qui souhaite se convertir au voyage sans limite et à la contrebasse.

C’est ainsi qu’il réunit un camion blanc, quelques 27 musiciens qui y prendront place tour à tour, et un répertoire que jalouseraient les collecteurs de tradition orale, pour plus de 10 ans de voyage.

Inspirés des tavernes moldaves, des postes frontières ukrainiens et des paysages volcaniques des îles Canaries, les Poissons voyageurs rassemblent et composent un répertoire qui ressemble à leur vie : une belle poignée d’humour dans une bonne dose de musique amoureusement travaillée, aux accents swing et balkaniques.

