Concert : Les Poètes Chanteurs par Nicol-David Bélaye, 28 août 2021, Bélaye. Concert : Les Poètes Chanteurs par Nicol-David 2021-08-28 20:30:00 – 2021-08-28 22:00:00 Salle des fêtes Le Bourg

Bélaye Lot Bélaye 12 EUR L’âge d’or de la Chanson Française nous manque ! Les poètes-chanteurs savaient mettre des mots sur nos maux, et peindre la société comme personne. Leurs chansons trottent dans nos têtes, et nous permettent de mieux encaisser la vie, tout simplement. Avec humour, tendresse, malice, les refrains de Ferré, Brel, Brassens, Ferrat, Nougaro, Bécaud… et tant d’autres, reviennent à nous le temps d’un récital. Eric NICOL, acteur-chanteur, et ses amis musiciens Jean-Sébastien BRESSY et Jo LABITA, font revivre ce répertoire qui est notre héritage. A savourer sans modération… +33 6 12 15 02 76 ©Poeteschanteurs dernière mise à jour : 2021-08-21 par

Détails Catégories d’évènement: Bélaye, Lot Autres Lieu Bélaye Adresse Salle des fêtes Le Bourg Ville Bélaye lieuville 44.50188#1.22407