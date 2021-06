Lille Eglise Sainte-Catherine,59800 Lille Lille, Nord Concert Les Planètes Eglise Sainte-Catherine,59800 Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

C’est avec un vif plaisir que nous retrouvons le public lillois, avec notre concert _Les Planètes_, pensé par **Madeleine Saur**, cheffe de chœur du **Madrigal de Lille** et **Rik Ghesquière**, chef de l’orchestre à cordes flamand **Orfeo Strings**. Ce concert, repoussé trois fois, verra enfin le jour le 3 juillet 2021 à 20h30 en l’église Sainte-Catherine de Lille. Conçu autour de la _Sunrise Mass_ du compositeur norvégien **Ola Gjeilo**, ce programme nous plongera, avec des pièces de **Arvo Pärt, John Tavener, Franck Ticheli** et **Pärt Uusberg**, dans une atmosphère lumineuse et apaisée, idéale pour ce retour de la musique, après une année de silence.

Participation libre

2021-07-03T20:30:00 2021-07-03T22:00:00

