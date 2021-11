Concert – Les Petits Chanteurs de Saint-Brieuc Saint-Brieuc, 21 novembre 2021, Saint-Brieuc.

Les Petits chanteurs célébrent Sainte Cécile, la patronne des musiciens.

Le matin, l’ensemble des chœurs (maîtrise, prémaîtrise, chœur lycéen, chœur d’adultes) célébrera la messe avec les organistes Patrick Lecoq et François-Xavier Kernin.

L’après-midi, les Petits chanteurs invitent les curieux à évoluer dans la cathédrale en se laissant porter par « les voix qui la font vibrer depuis plus de 600 ans ». Des visites guidées en musique sont aussi prévues à 14 h, 15 h et 16 h.

http://www.petits-chanteurs-saint-brieuc.bzh/

