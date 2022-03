CONCERT : LES PETITS CHANTEURS À LA CROIX DE BOIS Sarralbe, 23 mars 2022, Sarralbe.

CONCERT : LES PETITS CHANTEURS À LA CROIX DE BOIS rue du Maire Charles Wilhelm Église Saint Martin Sarralbe

2022-03-23 20:00:00 20:00:00 – 2022-03-23 23:00:00 23:00:00 rue du Maire Charles Wilhelm Église Saint Martin

Sarralbe Moselle Sarralbe

32 EUR

Les Petits Chanteurs à la Croix de Bois parcourent le monde. Les voyages créent des moments singuliers d’échanges et de compréhension, effaçant les différences. Ils sont là pour témoigner d’une intention de paix, d’un rapprochement entre les peuples. Le Choeur des Petits Chanteurs incarne cet espoir… Porter la Croix de Bois du Petit Chanteur revêt un sens particulier : parce qu’il porte le symbole du Christ, le Petit Chanteur affirme sa volonté de se mettre au service d’un idéal, d’oeuvrer pour une cause universelle et juste. Son action s’inscrit dans le champ du partage et de la paix ; il oeuvre pour la paix. Le Petit Chanteur adhère à des valeurs humanistes, citoyennes et évangéliques. Il apprend le respect des autres, le respect de l’engagement, la solidarité.

Ces notions fondamentales s’expriment lors de la pratique du chant en groupe, au sein de sa vie de Petit Chanteur mais aussi lors des rencontres à l’extérieur afin d’être en capacité de se mettre au service des autres. Dans la pratique du chant, Le Petit Chanteur exprime la beauté et la pureté. C’est un message d’amour en direction des Hommes.

C’est un chant de l’âme qui parle au coeur ; et parce qu’il est universel, il parle à tous.

1ère partie : La Chorale Souffle d’Avenir.

TARIF : 21,50€ ou CARRÉ OR : 32€

Billets en vente à l’Office de Tourisme.

ardevie@sfr.fr +33 6 36 00 92 81 http://www.ardevie.fr/

Ardevie

rue du Maire Charles Wilhelm Église Saint Martin Sarralbe

dernière mise à jour : 2022-02-24 par