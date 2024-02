Concert Les Petits Chanteurs à la Croix de Bois Place du Vieux Marché Rouen, vendredi 5 avril 2024.

Concert Les Petits Chanteurs à la Croix de Bois Place du Vieux Marché Rouen Seine-Maritime

Le célèbre choeur d’enfants, lors d’une tournée aux Philippines s’est arrêté en décembre 2022 pour venir amicalement rencontrer des enfants des rues d’ANAK-Tnk. En jouant et en chantant ensemble, une belle histoire d’amitié est née entre ces enfants du même âge. Touchés par cette rencontre, les Petits Chanteurs ont décidé d’organiser une tournée solidaire début avril à leur profit dans 5 villes ( Paris, Versailles, Rouen, Bayeux et Caen). Le choeur chantera à l’église Sainte-Jeanne-d’Arc de Rouen le vendredi 05 avril prochain.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 20:30:00

fin : 2024-04-05

Place du Vieux Marché Eglise Sainte Jeanne d’Arc

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

