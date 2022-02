CONCERT – LES PETITS CHANTEURS A LA CROIX DE BOIS Montigny-lès-Metz Montigny-lès-Metz Catégories d’évènement: Montigny-lès-Metz

Montigny-lès-Metz Moselle Montigny-lès-Metz Concert exceptionnel des Petits Chanteurs à la Croix de Bois à l’Eglise Saint-Joseph de Montigny-lès-Metz le 25 mars à 20h30, avec la participation de la maîtrise de la Cathédrale de Metz.

Le Pass sanitaire et le port du masques sont obligatoires.

Billetterie en ligne : https://www.helloasso.com/associations/les-petits-chanteurs-a-la-croix-de-bois/evenements/montigny-les-metz-57 et directement sur place dans la limite des places diponibles.

