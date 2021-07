Concert » Les Petits Chanteurs à la Croix de Bois » Is-sur-Tille, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, Is-sur-Tille.

Concert » Les Petits Chanteurs à la Croix de Bois » 2021-07-25 20:30:00 – 2021-07-25 21:45:00 Place Général Leclerc Eglise Saint Léger

Is-sur-Tille Côte-d’Or Is-sur-Tille

Après une longue absence liée à la crise sanitaire , les Petits Chanteurs à la Croix de Bois font leur grand retour avec une tournée estivale qui les conduira notamment à l’église d’Is sur Tille . Au programme : des grands classiques de la musique sacrée comme l’Ave Maria de Schubert, le Stabat Mater de Pergolèse , mais aussi des œuvres plus actuelles et contemporaines . Un hommage tout particulier sera rendu à Notre-Dame de Paris pendant la soirée . Un spectacle familial et accessible à tous .

