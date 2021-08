Concert “Les Orgues de l’Aisne” Chauny, 3 octobre 2021, Chauny.

Concert “Les Orgues de l’Aisne” 2021-10-03 16:00:00 – 2021-10-03

Chauny Aisne

Les Orgues de l’Aisne, ou comment faire résonner cet instrument au travers de concerts (pour la plupart gratuits) programmés d’avril à octobre dans tout le département. Ce dimanche, venez assister à ce concert TRIO ELECTRO avec Marion André, titulaire de l’orgue de l’église Notre-Dame de Chauny, en compagnie de Caroline de NADAÏ, accordéoniste et de Camille LE BAIL, soprano. Et côté répertoire, durant le concert L’Orgue au fil de la danse, seront interprétés des œuvres de Rameau, Alain, Fauré, Hahn, Bizet et Piazzolla.

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE.

Les Orgues de l’Aisne, ou comment faire résonner cet instrument au travers de concerts (pour la plupart gratuits) programmés d’avril à octobre dans tout le département. Ce dimanche, venez assister à ce concert TRIO ELECTRO avec Marion André, titulaire de l’orgue de l’église Notre-Dame de Chauny, en compagnie de Caroline de NADAÏ, accordéoniste et de Camille LE BAIL, soprano. Et côté répertoire, durant le concert L’Orgue au fil de la danse, seront interprétés des œuvres de Rameau, Alain, Fauré, Hahn, Bizet et Piazzolla.

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE.

adama@aisne.fr

Les Orgues de l’Aisne, ou comment faire résonner cet instrument au travers de concerts (pour la plupart gratuits) programmés d’avril à octobre dans tout le département. Ce dimanche, venez assister à ce concert TRIO ELECTRO avec Marion André, titulaire de l’orgue de l’église Notre-Dame de Chauny, en compagnie de Caroline de NADAÏ, accordéoniste et de Camille LE BAIL, soprano. Et côté répertoire, durant le concert L’Orgue au fil de la danse, seront interprétés des œuvres de Rameau, Alain, Fauré, Hahn, Bizet et Piazzolla.

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE.

Jérôme Halâtre

dernière mise à jour : 2021-08-11 par