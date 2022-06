concert : Les Ogres de Barback/ Tnakus the Henge Le Monastier-sur-Gazeille Le Monastier-sur-Gazeille Catégories d’évènement: Haute-Loire

Le Monastier-sur-Gazeille

concert : Les Ogres de Barback/ Tnakus the Henge Le Monastier-sur-Gazeille, 6 août 2022, Le Monastier-sur-Gazeille. concert : Les Ogres de Barback/ Tnakus the Henge

Bureau du Festival du Monastier Rue Vital Erailh Le Monastier-sur-Gazeille Haute-Loire Rue Vital Erailh Bureau du Festival du Monastier

2022-08-06 21:00:00 21:00:00 – 2022-08-06 00:00:00 00:00:00

Rue Vital Erailh Bureau du Festival du Monastier

Le Monastier-sur-Gazeille

Haute-Loire Orgres de Barback : Chanson française

Tankus The Henge : Gonzo Rock ‘ Roll contact@festivaldumonastier.fr +33 4 71 03 94 17 Rue Vital Erailh Bureau du Festival du Monastier Le Monastier-sur-Gazeille

dernière mise à jour : 2022-06-28 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Le Monastier-sur-Gazeille Autres Lieu Le Monastier-sur-Gazeille Adresse Le Monastier-sur-Gazeille Haute-Loire Rue Vital Erailh Bureau du Festival du Monastier Ville Le Monastier-sur-Gazeille lieuville Rue Vital Erailh Bureau du Festival du Monastier Le Monastier-sur-Gazeille Departement Haute-Loire

Le Monastier-sur-Gazeille Le Monastier-sur-Gazeille Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-monastier-sur-gazeille/

concert : Les Ogres de Barback/ Tnakus the Henge Le Monastier-sur-Gazeille 2022-08-06 was last modified: by concert : Les Ogres de Barback/ Tnakus the Henge Le Monastier-sur-Gazeille Le Monastier-sur-Gazeille 6 août 2022 Bureau du Festival du Monastier Rue Vital Erailh Le Monastier-sur-Gazeille Haute-Loire

Le Monastier-sur-Gazeille Haute-Loire