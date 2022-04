Concert : Les Nuits de l’Espoir Villers-le-Lac, 6 mai 2022, Villers-le-Lac.

Concert : Les Nuits de l’Espoir Villers-le-Lac

2022-05-06 20:30:00 – 2022-05-07 23:00:00

Villers-le-Lac Doubs Villers-le-Lac

7 EUR Dans les rêves des enfants, il n’y a de place que pour le bonheur et les jolies choses. Et pourtant, de l’autre côté du miroir, le monde n’est pas si parfait. Pour leur nouveau spectacle, Les Étoiles Noires se laisseront guider par la candeur d’une petite fille qui les entraînera à la porte d’une pièce secrète. Un grenier presque interdit, plein de surprises…Après tout, la curiosité n’est pas un si vilain défaut ? Surtout lorsqu’il s’agit d’apprendre à devenir adulte, pour dépasser nos faiblesses et révéler le meilleur de chacun.

Les Étoiles Noires vous confient les clés : Suivez-nous dans cette aventure tout en musique et en émotions !

lesetoilesnoires@orange.fr +33 3 81 67 18 53

