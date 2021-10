Cajarc Cajarc Cajarc, Lot Concert “Les Nuits Cajarcoises” Cajarc Cajarc Catégories d’évènement: Cajarc

Lot

Concert “Les Nuits Cajarcoises” Cajarc, 18 décembre 2021, Cajarc. Concert “Les Nuits Cajarcoises” 2021-12-18 – 2021-12-18

Cajarc Lot 15 EUR Concert à 20h30 à l’Église de Cajarc Pour le plus grand plaisir des amateurs, Tom Grimaud présentera son récital de Noël piano solo.. nicolas.abella46@gmail.com +33 6 26 25 36 52 Concert à 20h30 à l’Église de Cajarc nicolas abella dernière mise à jour : 2021-10-01 par

