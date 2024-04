Concert « Les notes du vin » Les Cassiers Saint-Andelain, samedi 8 juin 2024.

Concert « Les notes du vin » Les Cassiers Saint-Andelain Nièvre

Imaginez un air de musique jazzy au milieu d’une cuverie, une dégustation de Pouilly Fumé, la musique qui illustre chaque vin dégusté et met en exergue sa palette aromatique.

Au programme de cette soirée un concert donné par Fanny Martin et Fanny Bouteiller, un duo flûte et contrebasse en jazz, ponctué de dégustations de Pouilly Fumé issus de différents terroirs de l’appellation, le tout accompagné par les vignerons. Soirée sur réservation. 25 25 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-08

fin : 2024-06-08

Les Cassiers Domaine Chauveau

Saint-Andelain 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté contact@tourdupouillyfume.fr

