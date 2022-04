Concert “Les notes du vin” Pouilly-sur-Loire, 8 juillet 2022, Pouilly-sur-Loire.

Concert “Les notes du vin” Pouilly-sur-Loire

2022-07-08 – 2022-07-08

Pouilly-sur-Loire Nièvre

Lors d’un concert de piano à quatre mains, laissez-vous entraîner par le jeu de Valentin Carayol et Olivier Mallory et découvrez l’accord parfait entre les vins du Pouilly Fumé et la musique. Durée : 1h30. Horaire et lieu de rendez-vous communiqués lors de votre réservation.

Pouilly-sur-Loire

