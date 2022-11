Concert les Noëlies : Noël en Autriche Niederhaslach Niederhaslach Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Niederhaslach

Concert les Noëlies : Noël en Autriche Niederhaslach, 9 décembre 2022, Niederhaslach.

place de l’eglise Niederhaslach Bas-Rhin

2022-12-09 20:00:00

Bas-Rhin Niederhaslach La Singakademie Graz (Autriche) a été créée en 1995 par Maria Fürntratt. Le chœur, composé de jeunes garçons et de jeunes filles, aime se présenter comme un ambassadeur de l’Autriche dans le monde, en interprétant un répertoire traditionnel et contemporain. Pour leurs concerts en Alsace, les jeunes chanteurs et chanteuses emporteront avec eux des chants de Noël traditionnels : chants du Tyrol, chants entonnés par les bergers ainsi que les plus beaux chants de Noël des Alpes autrichiennes. Venez écouter des mélodies de l’Avent jouées avec l’accordéon styrien, des chants de procession médiévaux, le célèbre « Ave Maria » d’Anton Bruckner ou encore la version originale de « Stille Nacht, heilige Nacht ». Au programme : Noëls traditionnels et classiques d’Autriche Concert de Noël avec chants traditionnels d’Autriche +33 9 50 60 13 93 Niederhaslach

