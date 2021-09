Sens Sens Sens, Yonne Concert “Les Neiges d’antan” par l’ensemble La Fenice Sens Sens Catégories d’évènement: Sens

Yonne

Concert “Les Neiges d’antan” par l’ensemble La Fenice Sens, 17 septembre 2021, Sens. Concert “Les Neiges d’antan” par l’ensemble La Fenice 2021-09-17 – 2021-09-17 Théâtre Municipal 21 Boulevard Garibaldi

Sens Yonne Sens 17 21 EUR Après avoir fêté les 30 ans de La Fenice, le concert lecture « Les Neiges d’antan » verra ainsi fêter le neuvième centenaire de la naissance de Thomas Becket (notre archevêque un temps domicilié à Sens), conjointement aux 100 ans qu’aurait fêté l’ami Georges Brassens… médiéviste passionné et jeune romancier méconnu du grand public !

Une soirée hors des sentiers battus, en clôture joyeuse et festive des fêtes de l’âne 2021 ! Textes et musiques de Thomas Becket (*1121) à Georges Brassens (*1921), ou l’imaginaire du moyen âge à travers les âges. Durée : 1h10 Réservations sur place ou par téléphone du lundi au vendredi de 10h à 12h au Théâtre Municipal de Sens.

