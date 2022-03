Concert Les Naposteurs Saint-Clet Saint-Clet Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Clet Côtes d’Armor Saint-Clet Concours de boules mixte pétanque/boules betonnes à 14h, suivi d’un concert. Petite restauration sur place, bar à huitres, buvette et boutique de l’association Cap an Trev. capantrev22@gmail.com +33 6 33 25 94 46 Concours de boules mixte pétanque/boules betonnes à 14h, suivi d’un concert. Petite restauration sur place, bar à huitres, buvette et boutique de l’association Cap an Trev. Saint-Clet

