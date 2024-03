Concert « Les Mutins » Notown Café Nanteau-sur-Lunain, vendredi 26 janvier 2024.

Concert « Les Mutins » Au Notown Café…

Vendredi 26 janvier, 19h00 Notown Café Réservation en mp ou 06 88 16 51 87

Adhésion au café : 1 € par mois ou 10 € l'année

Chez Les Mutins, y’a pas de régles…c’est d’ailleurs entendu dans l’nom !!

On trouve un chanteur, talentueux et imposant, qui s’prend pour le chef…mais bon, chez Les Mutins, y’a pas d’chef…on vient de vous l’dire !!

Y’a aussi un guitariste, qui est d’ailleurs sacrément doué, mais qui est sourd..et, à par lui, tout le monde s’entend, à dire, que c’est pas grave, chez les Mutins, c’est ainsi !!

Et puis y’a un cajonero, qui n’a de latin que les cheveux, qui a deux mains gauche et qui joue de façon si juste et si précise qu’on se dit que le gars en a surement quatre, et dont aucune , ça ç’est certain, n’est de droite ..On mange pas d’ce pain-là chez Les Mutins !!

Attendez-vous donc à un moment des plus contestataires, à une ambiance du tonnerre, à des reprises aussi savamment choisies que joliment interprétées et tout spécialement conçues pour rentrer dans vos oreilles et vos cœurs, autant que de rentrer dans la gueule de certains à qui ces mêmes chansons s’adressent…

Du voyage, y’en aura…De l’amour, sans nul doute…Du bordel, y’a des chances…et…même si l’on ne peut jurer de rien…Attendez-vous à ne pas en ressortir indemnes…Face aux Mutins et leur besace de Chansons Bien !! Chez vous …Au Notown Café…

Notown Café 26 rue des Moulins 77710 Nanteau sur Lunain Nanteau-sur-Lunain 77710 Saint-Liesnes Seine-et-Marne Île-de-France