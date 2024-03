Concert : les musiciens du Conservatoire s’emparent du musée Musée de Vire Normandie Vire Normandie, samedi 18 mai 2024.

Début : 2024-05-18T19:00:00+02:00 – 2024-05-18T22:00:00+02:00

Les musiciens du Conservatoire Musique & Danse de Vire Normandie s’emparent du musée pour une mise en musique du lieu et de ses collections dans différents espaces.

Musée de Vire Normandie Square du Chanoime-Jean-Héroult, Vire, 14500 Vire Normandie Vire Normandie 14500 Vire Calvados Normandie 02 31 66 66 50 Niché dans un hôtel-Dieu du XVIIIe siècle, le musée de Vire Normandie a ouvert ses portes en juin 2021 après plusieurs années de rénovation.

Explorez l’histoire de Vire Normandie et partez sur les traces des hommes et des femmes qui ont transformé la ville et son Bocage !

© Musée de Vire Normandie