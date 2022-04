Concert “Les Musicales Juniors” Crèvecœur-le-Grand, 14 mai 2022, Crèvecœur-le-Grand.

Concert “Les Musicales Juniors” Crèvecœur-le-Grand

2022-05-14 18:00:00 – 2022-05-14

Crèvecœur-le-Grand Oise Crèvecœur-le-Grand

0 0 Le Conservatoire du Beauvaisis vous propose de découvrir la famille des Cuivres dans le cadre des Musicales juniors ! Venez apprécier les élèves des classes de tuba, cor, trombone et trompette qui se feront un plaisir de jouer en petits et grands ensembles des pièces révélant toute la richesse sonore de leurs instruments : parfois vifs et éclatants, ces instruments savent aussi se faire plus subtils et contemplatifs.

De la Musique de la Renaissance aux Musiques de Films, du Classique au Jazz, du Rock à l’Électro, les Cuivres vous feront voyager à travers l’espace et le temps.

Encadrés par les professeurs du Conservatoire, le concert se terminera par un grand ensemble de cuivres qui mettra en lumière tous les membres de cette belle et sympathique famille…

Mairie de Crévecoeur le Grand

Crèvecœur-le-Grand

