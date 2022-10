Concert « Les Mokets » à l’Escalier Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-NoblatSaint-Léonard-de-Noblat Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Haute-Vienne 3 Place Gay Lussac Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne Saint-Léonard-de-Noblat Rdv de 20h à 22h à l’Escalier 3, place Gay Lussac. Entrée libre et gratuite. Participation au chapeau pour le concert . Bar associatif. Réservation conseillée. Rens./Résa. : 05 19 09 00 30 ou animation@lescalier87.org Concert avec « Les Mockets ». Chansons franco-anglo folk eclectik.

Après avoir joué dans différents groupes (rock, musique traditionnelle, bluegrass, country…), Nat (guitare) & Martine (percus) forment les Mokets en 2013.

Ce duo féminin au répertoire très éclectique revient avec de nouvelles reprises !

Leurs 2 voix en harmonie vont vous faire voyager dans des univers très différents : de Mathieu Chedid à Neil Young, en passant par Jacques Higelin et des airs traditionnels irlandais.

Co-organisé avec Musik'art de Noblat.

