Concert Les Milles Musicaux – THE CURIOUS BARDS La Trinité-sur-Mer, 28 octobre 2020, La Trinité-sur-Mer.

Concert Les Milles Musicaux – THE CURIOUS BARDS La Trinité-sur-Mer

2020-10-28 – 2020-10-28

La Trinité-sur-Mer Morbihan La Trinité-sur-Mer

A 21h, ​THE CURIOUS BARDS, ENSEMBLE BAROQUE. ​Musiques traditionnelles du monde gaélique et celte. Depuis 2015, The Curious Bards réunit cinq musiciens amoureux des musiques traditionnelles du monde gaélique et celte. Cinq instrumentistes issus du monde de la musique ancienne et des prestigieux conservatoires de Lyon, Paris et Bâle.Un même cheminement où chacun, depuis plusieurs années, a intégré dans sa pratique et son parcours professionnel, la musique traditionnelle irlandaise et écossaise. Un ensemble qui se veut rigoureux dans ses recherches, innovant et créatif dans son intention musicale. Bardes des temps modernes, dotés d'un esprit de découverte et d'une pratique exigeante, ils créent un son marqué de l'authenticité, la chaleur et l'énergie contagieuse des musiques gaéliques. En 2015, l'ensemble The Curious Bards a bénéficié du soutien de la Cité de la Voix de Vézelay dans le cadre de son dispositif jeunes ensembles, puis a été sélectionné en 2016 par le projet EEEmerging porté par le Festival d'Ambronay. Depuis 2020, The Curious Bards reçoit le soutien de la Caisse des Dépôts comme mécène principal. Le premier album de l'ensemble est sorti à l'Automne 2017 chez le label Harmonia Mundi.

+33 2 44 84 56 56

La Trinité-sur-Mer

