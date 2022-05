Concert Les Milles Musicaux PASSION OPÉRA ITALIEN La Trinité-sur-Mer, 27 juillet 2022, La Trinité-sur-Mer.

Concert Les Milles Musicaux PASSION OPÉRA ITALIEN La Trinité-sur-Mer

2022-07-27 – 2022-07-27

La Trinité-sur-Mer Morbihan La Trinité-sur-Mer

17 A 21h, “Opéra Passion” (Les Plus Grands Airs Italiens). CHRYSTELLE DI MARCO, SOPRANO, DENYS PIVNITSKYI, TÉNOR, BRIGITTE CLAIR, PIANO. Dans la myriade d’airs et duos du répertoire de l’Opéra italien, certaines étoiles brillent plus que d’autres et sont devenues de véritables tubes que tout un chacun porte en lui. Nous avons choisi dans ces immortelles lumières, de vous faire voyager dans le monde du Verismo.

+33 2 44 84 56 56

La Trinité-sur-Mer

