Concert Les MikMak Sisters (chanson française) Granville, 26 mars 2022, Granville.

Concert Les MikMak Sisters (chanson française) Granville

2022-03-26 20:00:00 – 2022-03-26 21:30:00

Granville Manche

Un trio de chanteuses gantées-déjantées revisitent les incontournables de la chanson française.

Avec un répertoire connu ou à découvrir, enrichi de belles harmonies vocales, elles nous entraînent dans leur univers pétillant. Après une saison 1 très remarquée, voici la saison 2, très attendue!

Plus que jamais gantées et déjantées, les MikMak Sisters revisitent la chanson française avec humour et poésie.

Venez savourer la bonne humeur de ce trio malicieux tout en harmonie vocale, complicité et grain de folie.

Un trio de chanteuses gantées-déjantées revisitent les incontournables de la chanson française.

Avec un répertoire connu ou à découvrir, enrichi de belles harmonies vocales, elles nous entraînent dans leur univers pétillant. Après une saison 1 très…

lenchantoir@gmail.com +33 6 17 65 26 90 https://www.facebook.com/LEnchantoir-112326177898771

Un trio de chanteuses gantées-déjantées revisitent les incontournables de la chanson française.

Avec un répertoire connu ou à découvrir, enrichi de belles harmonies vocales, elles nous entraînent dans leur univers pétillant. Après une saison 1 très remarquée, voici la saison 2, très attendue!

Plus que jamais gantées et déjantées, les MikMak Sisters revisitent la chanson française avec humour et poésie.

Venez savourer la bonne humeur de ce trio malicieux tout en harmonie vocale, complicité et grain de folie.

Granville

dernière mise à jour : 2022-03-01 par