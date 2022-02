Concert Les Midinotes/Elise Mathé – Mercredi 16 février Café municipal l’Entrepotes Gratentour Catégories d’évènement: Gratentour

Café municipal l’Entrepotes, le mercredi 16 février à 12:30

C’est armé de sa guitare et au détour de compositions originales ou de reprises, en espagnol, en français ou en anglais qu’elle nous contera ses chansons. Préparez-vous à vadrouiller entre pop-folk anglo-saxonne, variété jazzy, soul ou encore musiques latines. Rien que ça !

Un premier album bientôt disponible, musicienne depuis son plus jeune âge, cette autodidacte a une voix venue d’ailleurs : lyrique, musclée, chavirante. Café municipal l’Entrepotes Place de la mairie, 31150 Gratentour Gratentour Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-16T12:30:00 2022-02-16T14:30:00

