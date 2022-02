Concert les Meuf’in Saucats Saucats Catégories d’évènement: Gironde

Saucats Gironde

Journée internationale des femmes : concert festif et solidaire à La Ruche

Quatre voix, un piano, des frous frous. Avec leur 3è album, le groupe de filles Les Meuf'in se révèle encore plus savoureux. Féministes, diaboliques, humoristiques, ces chanteuses pétillantes, aux compositions décapantes, nous offrent une véritable thérapie anti-stress.

La soirée, organisée quelques jours avant la Journée internationale des droits des femmes, sera dédiée aux femmes et plus particulièrement aux femmes victimes de violences, en partenariat avec l'association La Maison de Simone à qui la commune reversera 50% de la recette.

