Concert les “Meuf’in”

Concert les “Meuf’in”, 4 juin 2022, . Concert les “Meuf’in”

2022-06-04 – 2022-06-04 14 14 EUR Les « Meuf’in » c’est quatre voix, un piano, des frous frous, un groupe de nanas aimant partager avec humour et énergie leur goût des belles harmonies. Pourtant, ce n’est ni un Girl’s Band, ni les Frères Jacques en mini jupe, ni les évadées d’une chorale Gospel. Elles écrivent et composent pour installer avec humour un univers féminin dans un style d’esprit cabaret. Nourries de projets musicaux antérieurs et animées par l’envie de créer un univers bien à elles, Audrey, Elsa, Fanny et Isa mitonnent la recette « Meufin ». Ouverture des portes à 19h, placement libre. Les « Meuf’in » c’est quatre voix, un piano, des frous frous, un groupe de nanas aimant partager avec humour et énergie leur goût des belles harmonies. Pourtant, ce n’est ni un Girl’s Band, ni les Frères Jacques en mini jupe, ni les évadées d’une chorale Gospel. Elles écrivent et composent pour installer avec humour un univers féminin dans un style d’esprit cabaret. Nourries de projets musicaux antérieurs et animées par l’envie de créer un univers bien à elles, Audrey, Elsa, Fanny et Isa mitonnent la recette « Meufin ». Ouverture des portes à 19h, placement libre. +33 6 20 28 05 90 Les « Meuf’in » c’est quatre voix, un piano, des frous frous, un groupe de nanas aimant partager avec humour et énergie leur goût des belles harmonies. Pourtant, ce n’est ni un Girl’s Band, ni les Frères Jacques en mini jupe, ni les évadées d’une chorale Gospel. Elles écrivent et composent pour installer avec humour un univers féminin dans un style d’esprit cabaret. Nourries de projets musicaux antérieurs et animées par l’envie de créer un univers bien à elles, Audrey, Elsa, Fanny et Isa mitonnent la recette « Meufin ». Ouverture des portes à 19h, placement libre. CLAIRE PARISE MANDARINE PHOTOGRAPHIE dernière mise à jour : 2022-05-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville