Concert les Méridiennes Musée des Beaux-Arts de Rouen Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Seine-Maritime

Concert les Méridiennes Musée des Beaux-Arts de Rouen, 25 février 2022, Rouen. Concert les Méridiennes

le vendredi 25 février à Musée des Beaux-Arts de Rouen

Dans cette proposition « Écoute, mon œil », Arnaud Marzorati s’est amusé à écrire des chansons dilettantes, des chansons amusantes pour parler de la Grande Peinture. De belles perspectives en écoutant de l’œil et en chantant de la peinture. Arnaud Marzorati, direction musicale Pré-maîtrise du Conservatoire Pascal Hellot, coordination artistique **Attention : Séance scolaire à 10h / tout-public à 12h15**

gratuit, 1h

Écoute, mon œil Musée des Beaux-Arts de Rouen Esp. Marcel Duchamp, 76000 Rouen Rouen Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-25T10:00:00 2022-02-25T11:00:00;2022-02-25T12:15:00 2022-02-25T13:15:00

