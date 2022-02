Concert : Les Mégots + Les Fauss’airs Salle Mosaic Lisieux Catégories d’évènement: Calvados

Lisieux

Concert : Les Mégots + Les Fauss’airs Salle Mosaic, 25 février 2022, Lisieux. Concert : Les Mégots + Les Fauss’airs

Salle Mosaic, le vendredi 25 février à 20:30

Le 25 février à 21h, la scène de Mosaic accueille deux groupes locaux qui feront honneur à la chanson française ! ### LES MÉGOTS Cinq gueules de la chanson française qui vous racontent des histoires où se mêlent burlesque, cliché, nostalgie, voyage et qui vous donnent surtout envie de danser et d’embarquer pour une virée dans leur cendrier. ### LES FAUSS’AIRS Détournements et contrefaçons de chansons françaises (et pas que…) saltimbanco’reprisées par Samy, Tonino Combo et Jéjé !

Tarif réduit : 3.50€ / Plein tarif : 6.50€

Le 25 février à Mosaic – La salle, honneur à la chanson française ! Salle Mosaic 13 Boulevard Pasteur 14100 Lisieux Lisieux Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-25T20:30:00 2022-02-25T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Lisieux Autres Lieu Salle Mosaic Adresse 13 Boulevard Pasteur 14100 Lisieux Ville Lisieux lieuville Salle Mosaic Lisieux Departement Calvados

Salle Mosaic Lisieux Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lisieux/

Concert : Les Mégots + Les Fauss’airs Salle Mosaic 2022-02-25 was last modified: by Concert : Les Mégots + Les Fauss’airs Salle Mosaic Salle Mosaic 25 février 2022 Lisieux Salle Mosaic Lisieux

Lisieux Calvados