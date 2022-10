Concert : les Max’s Aspach-Michelbach, 19 novembre 2022, Aspach-Michelbach.

Concert : les Max’s

Rue principale Aspach-Michelbach Haut-Rhin

2022-11-19 – 2022-11-19

Aspach-Michelbach

Haut-Rhin

Les Max’s, alliant éclectisme et modernité, avec toujours la sensibilité et la fantaisie qui les caractérisent, offrent un florilège de rythmes qui ont marqué les époques musicales avec des chansons françaises puisées dans les plus grands répertoires. De l’humour et des parodies au travers de tableaux et medleys, près de 2 heures de spectacle réunissant rires, émotions et chansons !

+33 6 82 31 82 02

